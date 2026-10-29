Участвовали банковские работники: АФМ раскрыло схему подпольных казино в Астане

В Астане перед судом предстанет группа лиц, организовавшая работу незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames. В масштабную теневую схему были вовлечены представители банковского сектора, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.

Для приёма платежей от игроков организаторы активно задействовали платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалюту.

- В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов. Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности, - заявили в АФМ.

Общий объём транзакций через электронные терминалы превысил 188 миллиардов тенге. Чтобы легализовать теневой доход, участники группы перевели 10 миллиардов тенге на счета подконтрольной компании по фиктивному договору. После этого средства конвертировали в криптовалюту и вывели на личные цифровые кошельки. Следователи отследили перемещение активов на сумму 19 миллионов USDT.

В рамках расследования с санкции суда арестованы три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и банковские счета на общую сумму 1,4 миллиарда тенге.

На скамье подсудимых оказались восемь человек: трое фигурантов содержатся под стражей, трое выпущены под залог, а ещё двое находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным актом уже направлено в суд.