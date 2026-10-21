Учёные обнаружили загадочный сигнал из космоса, повторяющийся каждые 88 дней

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал необычный инфракрасный сигнал, источник которого пока не удалось определить. Излучение поступало из одной и той же области неба с интервалом примерно в 88 дней. При этом на снимках не оказалось видимого объекта, который мог бы объяснить происхождение сигнала, передает МойГород со ссылкой на The Daily Galaxy.

Необычный сигнал обнаружили в области Hubble Ultra Deep Field в созвездии Печи. Этот участок космоса уже неоднократно изучали астрономы, однако даже имеющиеся архивные наблюдения не помогли установить источник загадочного свечения.

Команда исследователей под руководством астрофизика Мейсона Хьюберти из Университета Миннесоты проанализировала данные спектрографа ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec. Для поиска излучения специалисты использовали метод, позволяющий выявлять сигналы без предварительного определения объектов по готовым изображениям.

Во время наблюдений в августе и ноябре 2023 года учёные обнаружили семь необычных всплесков. Шесть из них удалось связать с галактиками, уже внесёнными в астрономические каталоги. Седьмой сигнал не удалось сопоставить ни с одним известным объектом.

Он представлял собой одиночную эмиссионную линию на длине волны около 1,6 микрометра. Других характерных сигналов поблизости не обнаружили. Более того, архивные изображения, полученные телескопами «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», не показали в этой области видимых источников излучения.

Дополнительные вопросы вызвало сравнение результатов наблюдений за разные годы. В октябре 2022 года сигнал не зарегистрировали, хотя чувствительность оборудования позволяла его обнаружить. Однако во время наблюдений в 2023 году он проявлялся повторно и сохранялся при изменении угла обзора. Это заставило исследователей рассматривать феномен как потенциально реальное астрофизическое явление, а не обычный технический сбой.

Учёные изучили несколько возможных объяснений происхождения сигнала. Среди рассматриваемых версий — древняя галактика, сформировавшаяся на ранних этапах существования Вселенной, разрушение звезды под воздействием сверхмассивной чёрной дыры и вспышка сверхновой. Однако имеющихся данных пока недостаточно, чтобы подтвердить какую-либо из гипотез.

Главная сложность заключается в том, что исследователи обнаружили только одну эмиссионную линию. Без дополнительных спектральных признаков невозможно надёжно определить красное смещение источника, а значит, установить его расстояние от Земли и уточнить природу объекта.

Чтобы разгадать загадку, астрономам потребуются новые наблюдения с высокой чувствительностью. Дополнительные спектральные данные могут помочь определить, что именно порождает необычное излучение и почему оно появляется с определённой периодичностью.