Учителя, филологи и артисты: Токаев отметил госнаградами известных казахстанцев

В Акорде подчеркнули, что награжденные граждане проявили высокий профессионализм и верность своему делу на благо общества.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении казахстанцев, внесших значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны, сообщает пресс-служба Акорды.

Общественники и филологи

За вклад в развитие государственного языка и культуры высокую оценку получили представители общественности и науки.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено вице-президенту Международного общества "Қазақ тілі" Шерубаю Құрманбайұлы. Орденом "Ел бірлігі" награжден член центрального совета этого же общества Сауытбек Абдрахманов.

Ордена "Құрмет" удостоились главный научный сотрудник Института языкознания имени А. Байтурсынова Жамал Манкеева, ее коллега Қыздархан Рысберген, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Анна Данченко, а также солистка Центрального ансамбля Минобороны Эльдана Габерман.

Педагоги, журналисты и общественные деятели

Президент также отметил заслуги казахстанцев, работающих в сфере образования, медиа и благотворительности.

Медаль "Ерен еңбегі үшін" вручили учителю Кустовской основной школы СКО Максиму Кузнецову, президенту фонда "Білім Орда" Ержану Аубакирову, главному юристу "Bilim Group" Бекзаде Әбілқасымову и руководителю проекта "BMG UpSkill" Анар Құрманжан.

Медали "Шапағат" удостоились:

Евгений Кравчук - учитель средней школы имени Юрия Гагарина (Жамбылская область);

Юлия Лагуткина - преподаватель казахского языка (Кокшетау);

Анель Пимичева - редактор телеканала Qostanai TV (Костанайская область);

Александр Фролов - музыкант и певец (Костанайская область).

В Акорде подчеркнули, что награжденные граждане проявили высокий профессионализм и верность своему делу на благо общества.