Уехавшим за границу казахстанцам придется подтверждать право на пенсию

Казахстанцам, уехавшим жить за границу, придется каждый год доказывать, что они не получают пенсию в стране пребывания. В противном случае выплаты из Казахстана просто заморозят.

Казахстанские пенсионеры, переехавшие на постоянное место жительство в другие страны, могут лишиться выплат, если не будут каждый год подтверждать свой статус. Соответствующие поправки в Социальный кодекс уже направили на рассмотрение в Курултай, сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

С помощью новых правил власти рассчитывают перекрыть канал для тех, кто пытается получать сразу две пенсии - и в Казахстане, и в стране проживания.

Если закон примут, порядок станет строгим: уехавшим гражданам придется раз в год предоставлять справку о том, что новое государство не выплачивает им аналогичную пенсию по возрасту или базовую пенсию. Не успел или не принес документ - выплаты из Казахстана сначала приостановят, а потом и вовсе отменят.

В Конституционном суде объяснили, почему вообще потребовались эти поправки. Еще 18 мая 2026 года орган принял нормативное постановление № 79-НП. В нем четко прописали: сам по себе переезд за рубеж - еще не повод лишать человека казахстанских накоплений и выплат, если он выполнил остальные требования закона.

Вместе с тем в суде разграничили условия возникновение права на выплаты и основания для их прекращения.