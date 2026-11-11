С наступлением холодов особенно важно позаботиться о безопасности дома. Чтобы напомнить об этом жителям и предупредить возможные происшествия, в Уральске прошёл профилактический рейд. В нём приняли участие представители акимата, сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям и полиции, специалисты АО "КазТрансГазАймақ" и волонтёры.

Во время рейда в жилых домах установили 30 датчиков дыма и угарного газа. Ещё более 100 жителей узнали, как правильно пользоваться печами и отопительными приборами, а также что делать в случае ЧС. Работа по предупреждению пожаров и отравлений угарным газом ведётся по всей области. С начала отопительного сезона специалисты посетили уже 25 280 домов и раздали жителям 49 410 памяток с правилами пожарной безопасности.

Особое внимание уделяют семьям, которым необходима дополнительная поддержка. На сегодня профилактические беседы провели с 581 семьёй, а в их домах бесплатно установили 435 датчиков угарного газа. В ближайшие десять дней планируется установить ещё 146 устройств.

Такие датчики могут вовремя предупредить об опасности и спасти жизнь. Поэтому важно не только установить их, но и соблюдать простые правила безопасности: следить за исправностью отопительных приборов, не забывать о проветривании и не оставлять без внимания возможные неисправности.

Профилактические рейды в городе и области продолжаются.