Угрожал слить интимные видео: в Актобе задержали шантажиста

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Актюбинской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег.

В Хромтау молодой тренер встретил знакомого шахтёра и, угрожая расправой, потребовал передать ему 500 тысяч тенге. В другом случае житель Актобе шантажировал бывшую возлюбленную: за нераспространение интимных видеозаписей среди её родственников и знакомых мужчина требовал 700 тысяч тенге. Об этом сообщили в ДП региона.

Обоих подозреваемых взяли с поличным при получении денег от потерпевших.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Полиция проводит досудебное расследование по статье 194 УК РК "Вымогательство". Злоумышленникам грозит от четырёх лет лишения свободы с конфискацией имущества.