Уральск вошел в список городов Казахстана с чистым воздухом

По данным Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии, Уральск вошел в категорию населённых пунктов с низким уровнем загрязнения воздуха. Также в "зеленый" список попали ещё 30 городов и посёлков Казахстана, среди которых Актау, Костанай, Семей и Павлодар.
Однако в Западно-Казахстанской области не обошлось без проблемных зон. В категорию с повышенным уровнем загрязнения экологии отнесли посёлок Бурлин.
Что происходит у соседей?
Ситуация в соседних регионах Западного Казахстана выглядит гораздо тревожнее. Настоящими рекордсменами по опасным выбросам стали поселки Актюбинской и Атырауской областей:
- Посёлок Кенкияк (Актюбинская обл.): зафиксирован абсолютный максимум по стране - концентрация ядовитого сероводорода достигала 33,4 ПДК.
- Посёлок Шубарши (Актюбинская обл.): уровень сероводорода превысил норму в 13,8 раза.
- Село Жанбай (Атырауская обл.): максимальная концентрация загрязняющих веществ составила 6,6 ПДК.
- Атырау и Актобе: в обоих областных центрах фиксируют высокий и очень высокий уровень загрязнения. В Атырау воздух отравляют сероводород, аммиак и фенол (до 19,7 ПДК), а в Актобе главные источники бед - промышленные гиганты и проблемы с канализационными насосными станциями (сероводород до 16,1 ПДК).
Миллиардные штрафы и проверки
В Минэкологии подчеркнули, что пиковые цифры отражают максимальные разовые выбросы за год, а не постоянный ежедневный уровень.
Всего с начала года экологи провели по стране более 1,1 тысячи проверок и выписали административные штрафы на астрономическую сумму - 95,9 миллиарда тенге. Крупные предприятия регионов обещают поэтапно переводить на экологичные технологии модернизации.
Сероводород - бесцветный ядовитый газ с запахом тухлых яиц, образующийся при разложении органики и на объектах нефтегазового сектора. При высоких концентрациях смертельно опасен для здоровья.
Диоксид азота - вредный газ от сжигания топлива и выхлопов авто, вызывающий заболевания дыхательных путей.