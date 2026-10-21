Уральск вошел в список городов Казахстана с чистым воздухом

Министерство экологии подвело итоги мониторинга качества воздуха в регионах страны. Наш регион оказался в числе самых благополучных, в то время как соседний Актобе и посёлки Атырауской области утопают в опасных выбросах.

По данным Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии, Уральск вошел в категорию населённых пунктов с низким уровнем загрязнения воздуха. Также в "зеленый" список попали ещё 30 городов и посёлков Казахстана, среди которых Актау, Костанай, Семей и Павлодар.

Однако в Западно-Казахстанской области не обошлось без проблемных зон. В категорию с повышенным уровнем загрязнения экологии отнесли посёлок Бурлин.

Что происходит у соседей?

Ситуация в соседних регионах Западного Казахстана выглядит гораздо тревожнее. Настоящими рекордсменами по опасным выбросам стали поселки Актюбинской и Атырауской областей:

Посёлок Кенкияк (Актюбинская обл.): зафиксирован абсолютный максимум по стране - концентрация ядовитого сероводорода достигала 33,4 ПДК.

Посёлок Шубарши (Актюбинская обл.): уровень сероводорода превысил норму в 13,8 раза.

Село Жанбай (Атырауская обл.): максимальная концентрация загрязняющих веществ составила 6,6 ПДК.

Атырау и Актобе: в обоих областных центрах фиксируют высокий и очень высокий уровень загрязнения. В Атырау воздух отравляют сероводород, аммиак и фенол (до 19,7 ПДК), а в Актобе главные источники бед - промышленные гиганты и проблемы с канализационными насосными станциями (сероводород до 16,1 ПДК).

Миллиардные штрафы и проверки

В Минэкологии подчеркнули, что пиковые цифры отражают максимальные разовые выбросы за год, а не постоянный ежедневный уровень.

Всего с начала года экологи провели по стране более 1,1 тысячи проверок и выписали административные штрафы на астрономическую сумму - 95,9 миллиарда тенге. Крупные предприятия регионов обещают поэтапно переводить на экологичные технологии модернизации.

Сероводород - бесцветный ядовитый газ с запахом тухлых яиц, образующийся при разложении органики и на объектах нефтегазового сектора. При высоких концентрациях смертельно опасен для здоровья.

Диоксид азота - вредный газ от сжигания топлива и выхлопов авто, вызывающий заболевания дыхательных путей.