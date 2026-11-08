Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Сайлау
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Уральских студентов штрафуют за брошенные на улице окурки

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения вычислили молодых людей, соривших в общественном месте.
Арайлым Усербаева
Уральских студентов штрафуют за брошенные на улице окурки
Фото ДП ЗКО

Улица возле Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова — популярное место для прогулок и отдыха молодёжи. В ходе мониторинга камер Центр оперативного управления зафиксировал факт нарушения: молодые люди бросали окурки прямо на землю, загрязняя территорию.

Сотрудники полиции установили личности нарушителей. С ними провели профилактическую беседу и привлекли к административной ответственности.

Полицейские призывают горожанам соблюдать чистоту в общественных местах, выбрасывать мусор только в предназначенные для этого урны и с уважением относиться к окружающей среде.

Читайте также

Новости партнёров