Уральских студентов штрафуют за брошенные на улице окурки

Улица возле Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова — популярное место для прогулок и отдыха молодёжи. В ходе мониторинга камер Центр оперативного управления зафиксировал факт нарушения: молодые люди бросали окурки прямо на землю, загрязняя территорию.
Сотрудники полиции установили личности нарушителей. С ними провели профилактическую беседу и привлекли к административной ответственности.
Полицейские призывают горожанам соблюдать чистоту в общественных местах, выбрасывать мусор только в предназначенные для этого урны и с уважением относиться к окружающей среде.