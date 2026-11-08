Уральских студентов штрафуют за брошенные на улице окурки

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения вычислили молодых людей, соривших в общественном месте.

Улица возле Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова — популярное место для прогулок и отдыха молодёжи. В ходе мониторинга камер Центр оперативного управления зафиксировал факт нарушения: молодые люди бросали окурки прямо на землю, загрязняя территорию.

Сотрудники полиции установили личности нарушителей. С ними провели профилактическую беседу и привлекли к административной ответственности.

Полицейские призывают горожанам соблюдать чистоту в общественных местах, выбрасывать мусор только в предназначенные для этого урны и с уважением относиться к окружающей среде.