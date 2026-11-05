Уральских водителей оштрафовали за парковку на мосту и тротуарах

В Уральске полицейские выявили несколько случаев парковки автомобилей на тротуарах. Нарушения зафиксировали вблизи учебных заведений, на мосту через реку Деркул и в шестом микрорайоне.

Первый случай произошел на улице Студенческой, возле Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова. Автомобиль Toyota Camry был припаркован прямо на тротуаре, по которому передвигались студенты и другие пешеходы. Водителям и прохожим приходилось обходить машину, чтобы продолжить путь. За рулем находился 18-летний житель Уральска.

Еще один автомобиль Toyota Camry полицейские обнаружили на тротуаре посередине моста через реку Деркул. Такая парковка не только создавала препятствия для пешеходов, но и представляла угрозу их безопасности. Водителем оказался 21-летний житель города.

Третий случай зафиксировали в шестом микрорайоне, на проспекте Абулхаир хана, возле Dodo Pizza и зоны отдыха Plan B. Владелец Hyundai Palisade полностью перегородил тротуар. В результате пешеходы и велосипедисты были вынуждены выходить на проезжую часть, по которой двигался транспорт. Такая ситуация создавала серьезную угрозу их жизни и здоровью и вызвала возмущение горожан. За рулем находился 31-летний уралец.

По всем выявленным фактам сотрудники патрульной полиции установили водителей и привлекли их к административной ответственности. Нарушителям назначили штрафы в размере 10 МРП.

В полиции призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, не оставлять машины на тротуарах и уважать права пешеходов.