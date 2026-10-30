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Социум

Ущерб может превысить 6 миллиардов долларов: Binance заморозила операции из-за атаки хакеров

В рамках экстренных мер безопасности временно заблокирована работа сервиса Binance Alpha.
Варвара Тыщенко
Ущерб может превысить 6 миллиардов долларов: Binance заморозила операции из-за атаки хакеров
Изображение сгенерировано ИИ Gemini

Крупнейшая мирововая криптовалютная биржа Binance полностью приостановила ввод и вывод средств, а также торговлю на некоторых сервисах из-за масштабного инцидента безопасности. По предварительным оценкам, потенциальный ущерб от вероятного взлома может достигать 6,3 миллиарда долларов, об этом представители площадки сообщили на своей официальной странице в соцсети X.

В компании уточнили, что в рамках экстренных мер безопасности временно заблокирована работа сервиса Binance Alpha. Ограничения затронули покупку токенов через централизованную платформу (CEX), мгновенные сделки и покупку прогнозов со спотового кошелька.

Чтобы минимизировать последствия атаки, специалисты биржи совместно с партнёрами уже успели заблокировать часть украденных средств. К настоящему моменту подтверждена заморозка порядка 3 миллиардов долларов.

- В качестве меры предосторожности все операции по внесению и выводу средств приостановлены. В это время наша команда проводит проверки безопасности, замораживает средства и взаимодействует с правоохранительными органами. Мы работаем без перерывов и опубликуем полный отчёт о произошедшем после завершения расследования, - заявили в Binance.

Разработчики заверили пользователей, что их активы находятся под защитой, а полноценная торговля возобновится сразу после устранения всех уязвимостей. Отслеживание перемещения остальных криптовалют продолжается совместно с блокчейн-аналитиками и международными правоохранительными органами.
 

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