«Утопили проблему в болоте»: Токаев жестко раскритиковал состояние дорог и поручил отдать их в одни руки

28 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев начал выступление с ежегодным Посланием народу Казахстана под названием "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". В своем послании президент раскритиковал состояние дорог и поручил отдать их в одни руки.

- Мы должны создать целостную сеть современных, высокоразвитых железных и автомобильных дорог, которая свяжет все регионы Казахстана и укрепит транзитный потенциал страны. Это стратегическая задача. Объем перевозимых через нашу страну грузов ежегодно увеличивается. Следовательно, перед нами по-прежнему стоит задача улучшения дорожной инфраструктуры. Особенно актуален этот вопрос для северных регионов. Поэтому теперь необходимо приступить к расширению автомобильной дороги "Кокшетау - Петропавловск", - пояснил Токаев.

Также он отметил, что необходимо оказать поддержку отечественным предпринимателям, осуществляющим грузоперевозки автомобильным транспортом. Ведь более половины автотранзита, проходящего через Казахстан, принадлежит иностранцам.

- Пришло время навести порядок и в этой сфере, Правительство примет необходимые меры. Главная цель - укрепить потенциал отечественных дорог и повысить доходы наших граждан. В следующем году нужно завершить качественную реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска. Эта работа до недавнего времени велась ни шатко ни валко. Перед нами стоит острейшая задача качественного строительства всех (именно всех) автодорог – республиканских и местных. Ссылаясь на положения и регламенты, исполнительные органы в центре и на местах устроили настоящий «футбол» – тему запинали и сделали все возможное, чтобы утопить проблему в непролазном болоте, - сказал президент.

Токаев поручил: всеми дорогами, будь то республиканскими (центральными), это около 26 процентов всех дорог, или местными, которые находятся в ведении акиматов, должно заниматься правительство в лице Министерства транспорта.