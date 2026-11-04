«В 60 секундах от дома»: в Казахстане магазины и аптеки предлагают сделать укрытиями для жертв насилия

В Казахстане презентовали проект PANA, который предлагает использовать магазины у дома, аптеки и офисы КСК как бесплатную сеть "точек доверия" для экстренной защиты жертв насилия от агрессоров.

Депутат Курултая Лариса Ли направила депутатский запрос в правительство с предложением внедрить новый проект по защите жертв бытового насилия. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

Запрос был адресован министру культуры и информации Арману Кырыкбаеву и главе Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбеку Ертаеву. По мнению депутата, несмотря на принимаемые законодательные меры, статистика домашнего насилия в стране остается высокой, а существующие механизмы защиты зачастую срабатывают только после совершения преступления.

- В момент насилия или преследования у жертвы есть лишь первые минуты, чтобы вырваться. В шоке, без телефона и денег человек не побежит в далекий отдел полиции заполнять протоколы. Если укрыться негде сразу, жертва остается в ловушке, - подчеркнула Лариса Ли.

В качестве решения проблемы депутат презентовала общественный проект PANA (в переводе с каз. - "укрытие"). Инициатива предполагает создание сети безопасных "точек доверия" в шаговой доступности - на базе магазинов у дома, аптек, а также офисов ОСИ и КСК, уже выразивших готовность подключиться к проекту.

- Увидев на двери геолокационный знак PANA в 60 секундах от дома, женщина или ребенок забегают внутрь. По протоколу "Три шага" персонал уводит их в служебное помещение, отсекая агрессора, оказывает первую помощь и вызывает службы. Проект решает проблему нехватки инфраструктуры без единого тенге из бюджета: это готовая бесплатная сеть, не требующая государственных затрат на строительство или содержание, - заявила депутат.

Лариса Ли отметила, что инициатива PANA уже получила поддержку со стороны МВД. Теперь проект необходимо интегрировать с цифровой платформой FSM Social, объединяющей органы прокуратуры, полицию, центры "Жануя" и кризисные центры.

Депутат потребовала предоставить проекту доступ к платформе FSM Social, а также выделить отдельный технический контур для общественных помощников в пилотных городах - Астане, Кокшетау и Темиртау.