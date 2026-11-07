В Актобе мужчину отправили в колонию за обман с кредитом

Мужчина обманом завладел 6 миллионами тенге. Он обещал женщине помочь получить беспроцентный кредит через специальный фонд, однако вместо помощи присвоил деньги себе. Об этом сообщили в суде №2 города Актобе.

Как установил суд, мошенничество произошло в 2021 году. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Его причастность к преступлению подтвердили показания потерпевшей, банковские выписки и другие доказательства.

Суд учёл, что мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и имеет малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было. В итоге его признали виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Однако с учётом предыдущего приговора суда окончательное наказание составило 5 лет лишения свободы. Кроме того, мужчине запретили занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Приговор вступил в законную силу.