В Актобе начали бесплатно обучать кодингу и нейросетям взрослых и детей

Жители Актюбинской области смогут бесплатно освоить новую профессию в сфере IT или научить детей программированию. На базе местного политехнического колледжа заработал современный хаб, где обучают созданию чат-ботов, 3D-моделированию и веб-разработке без лекций и заучивания теории.

В Актобе заработал бесплатный образовательный центр AQTOBE IT HUB, где жители региона любого возраста могут освоить востребованные цифровые специальности. Для взрослых здесь открыли полноценную IT-школу Tomorrow School, а для детей и подростков — практические кружки по робототехнике, 3D-моделированию и нейросетям. Об этом сообщает акимат актюбинской области.

Все программы полностью финансируются из областного бюджета, поэтому обучение для жителей регионов будет полностью бесплатным. Площадка разместилась на базе Актюбинского высшего политехнического колледжа.

Как взрослым сменить профессию без опыта

Главный блок программы для участников старше 18 лет — двухлетнее обучение программированию, искусственному интеллекту и машинному обучению. Чтобы поступить, не нужно знать языки программирования или иметь технический бэкграунд: достаточно пройти онлайн-тест и четырехнедельный интенсив.

Учеба построена по международной системе Peer-to-Peer. В ней нет привычных лекций или преподавателей — студенты самостоятельно разбирают материалы, выполняют практические задания и дорабатывают проекты друг с другом. В год планируют проводить до шести отборочных потоков, обучательский курс смогут пройти около 400 человек.

Опыт аналогичного проекта в Астане показал, что каждый шестой студент находит работу в IT-компаниях еще до получения диплома.

Чему научат школьников и студентов

Для детей и молодежи в хабе запустили сразу несколько практических направлений. На кружках робототехники учат собирать и прошивать механизмы, на занятиях по графике — верстать сайты, создавать логотипы и 3D-модели.

Отдельный акцент сделан на искусственном интеллекте. Преподаватели научат школьников не просто генерировать картинки, а создавать чат-ботов, анализировать данные, проверять факты за нейросетями и соблюдать авторские права.

Хаб уже открыт для посещения. Все подробности о ближайших отборочных интенсивах и записи в кружки можно узнать непосредственно на базе политехнического колледжа.