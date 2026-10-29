В Актюбинской области выявили налоговые нарушения на 1,2 млрд тенге

С 2022 по 2025 год недропользователи не полностью исполняли налоговые обязательства по 127 контрактам на добычу полезных ископаемых.

Специализированная природоохранная прокуратура Актюбинской области выявила массовые нарушения налогового законодательства среди компаний-недропользователей. Суммарный ущерб государству превысил 1,2 миллиарда тенге, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокурорская проверка показала, что с 2022 по 2025 год недропользователи не полностью исполняли налоговые обязательства по 127 контрактам на добычу полезных ископаемых.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в бюджет уже удалось вернуть более 600 миллионов тенге. 29 компаний добровольно сдали дополнительные налоговые декларации ещё на 250 миллионов тенге.

Сейчас надзорный орган продолжает работу по взысканию оставшейся суммы долга. За слабый контроль и ненадлежащее исполнение обязанностей трёх сотрудников фискальной службы привлекли к дисциплинарной ответственности.