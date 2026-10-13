В Астане рекордными темпами дорожает аренда жилья

Рост арендных ставок в столице ускоряется три месяца подряд - с июля по сентябрь.

В столице Казахстана уже третий месяц подряд фиксируется непрерывный рост стоимости аренды жилья. Подобной динамики в этот период не наблюдалось как минимум с 2016 года.

По данным Бюро национальной статистики, в сентябре средняя стоимость аренды в Астане выросла на 5,1% по сравнению с августом. Аналитики отмечают, что за последние 10 лет сентябрьские цены росли сильнее лишь дважды: в 2021 году (+7,4%) и во время массового притока релокантов в 2022 году (+15,7%).

Рост арендных ставок в столице ускоряется три месяца подряд - с июля по сентябрь. Обычно для этого времени года характерны сезонные колебания, однако непрерывная серия ускорения оказалась рекордной за много лет.

Для сравнения, Астана по темпам роста цен на аренду более чем вдвое опередила Алматы, где жилье за месяц подорожало только на 2,1%.

На рынке покупки жилья в Астане зафиксирована противоположная тенденция:

Первичное жилье подешевело на 0,2% — это первое снижение цен на новостройки за последние 15 месяцев.

Вторичное жилье, напротив, незначительно подорожало — на 0,2%.

В Алматы цены на новостройки за месяц не изменились, а вот "вторичка" прибавила в цене 0,9%.