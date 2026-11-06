В Астане стартовал саммит Акабского процесса с участием лидеров стран региона и короля Иордании

В работе саммита участвуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В Астане проходит саммит Акабского процесса с участием президентов Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и короля Иордании. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Главной темой международной встречи стала "Безопасность в сфере искусственного интеллекта". В работе саммита участвуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Также в Астану прибыли спикер Национального собрания Азербайджана Сахиба Гафарова, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и другие официальные лица.

Как пояснили в Акорде, Акабский процесс - это международная инициатива в сфере противодействия терроризму и насильственному экстремизму, выдвинутая королём Иордании Абдаллой II в 2015 году.

Формат данной площадки объединяет глав государств, руководителей спецслужб, военных ведомств и международных организаций для выработки общего понимания современных угроз и согласования практических мер реагирования.