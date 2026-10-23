В ДНК современных людей нашли загадочный след: учёные в замешательстве

В геноме современных людей обнаружили от 0,5 до 1% ДНК неизвестной древней популяции. Генетики предполагают, что эта группа отделилась от предков Homo sapiens около 800 тысяч лет назад, а десятки тысяч лет назад передала часть своих генов нашим предкам в Африке, передает МойГород

Об исследовании сообщает издание Science.

Загадочное наследие возрастом в сотни тысяч лет

Следы неизвестной популяции выявили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли. Для этого они применили метод TRACE, который позволяет реконструировать историю отдельных участков генома даже при отсутствии древних образцов ДНК.

Согласно полученным оценкам, неизвестная группа отделилась от предков современных людей примерно 800 тысяч лет назад. Около 50 тысяч лет назад она передала часть своего генетического материала людям в Африке.

Поскольку это произошло до масштабного расселения Homo sapiens по другим регионам мира, унаследованные фрагменты ДНК сохранились у современных людей по всей планете.

Какие особенности могли передаться от древних родственников

Определить, к какому именно виду относились представители неизвестной популяции, пока не удалось. В древней Африке существовало несколько групп людей, однако сопоставить обнаруженные генетические следы с конкретными ископаемыми останками исследователям не удалось.

При этом неизвестные фрагменты чаще встречаются в генах, связанных с иммунитетом и обменом веществ. Это позволяет предположить, что некоторые унаследованные варианты могли помогать древним людям адаптироваться к окружающей среде.

Почему открытие пока остаётся гипотезой

Исследователи подчёркивают, что выводы основаны на статистических моделях. Поэтому оценки возраста древней популяции и объёма переданного генетического материала остаются приблизительными.

Для более точного понимания происхождения этой группы потребуются дополнительные исследования. Пока учёным удалось выявить следы её генетического наследия, но установить, кто именно оставил их в геноме современных людей, не удалось.