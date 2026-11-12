В Древнем Риме существовал свой фастфуд: чем торговали в заведениях быстрого питания 2000 лет назад

Современные кафе быстрого питания появились намного позже, чем сама идея покупать готовую еду на улице. Ещё около двух тысяч лет назад жители Древнего Рима могли перекусить вне дома, выбрав блюда в небольших заведениях, которые назывались термополиями. Они напоминали современные точки фастфуда: посетители подходили к прилавку, выбирали еду и могли сразу получить готовое блюдо.

Особенно много таких заведений археологи обнаружили в Помпеях — древнеримском городе, который был погребён под вулканическим пеплом после извержения Везувия в 79 году нашей эры. Благодаря этому многие здания, предметы быта и даже остатки продуктов сохранились до наших дней, передает МойГород.

По данным Археологического парка Помпей, только в этом городе обнаружили около 80 термополий. Они были распространены и в других городах Римской империи.

Как выглядел фастфуд в Древнем Риме

Термополии представляли собой небольшие торговые заведения, обычно расположенные на первых этажах зданий и выходившие непосредственно на улицу. Их главной особенностью были специальные прилавки с углублениями, в которые помещали большие глиняные сосуды — долии. В них хранили продукты и готовую еду.

Фото: Археологический парк Помпей

Прилавки часто делали из камня, кирпича или бетона, а некоторые украшали мрамором и фресками. Посетителям не требовалось заходить в отдельный зал или ждать приготовления сложного блюда: они могли заказать еду прямо у стойки.

Такие заведения были особенно востребованы среди простых горожан. Многие жители Помпей проживали в многоквартирных домах, где не всегда были полноценные кухни и условия для самостоятельного приготовления пищи. Поэтому покупка готовой еды становилась удобной альтернативой домашнему обеду.

Что продавали в древнеримских заведениях

В термополиях подавали горячие блюда и напитки. Археологические находки показывают, что ассортимент мог быть достаточно разнообразным.

Например, во время раскопок одного из заведений в Помпеях исследователи обнаружили остатки продуктов и кости животных. Среди них были фрагменты утки, свиньи, коз и овец, рыбы, а также наземных улиток.

Фото: Canva

Некоторые продукты совпадали с изображениями на прилавке. В частности, на фресках были нарисованы утки и другие животные, которые, предположительно, использовались для приготовления блюд.

Это позволило археологам не только изучить устройство древней торговой точки, но и получить представление о пищевых привычках её посетителей.

Археологи обнаружили древнее заведение с остатками еды

Одно из наиболее интересных открытий сделали в 2020 году во время раскопок в районе Реджо V в Помпеях. Специалисты полностью исследовали термополий, который ранее был частично обнаружен в 2019 году.

Особое внимание привлёк его прилавок, украшенный яркими изображениями. На одной стороне была изображена морская нимфа Нереида, скачущая на морском коне, а на других участках — животные и натюрморты с продуктами.

Внутри торгового помещения нашли глиняные сосуды, амфоры, кухонную утварь и остатки продуктов. В некоторых ёмкостях сохранились следы пищи, которую продавали посетителям.

Фото: Canva

Археологи также обнаружили кости животных, в том числе утки. Это стало дополнительным подтверждением того, что изображения на прилавке могли отражать реальный ассортимент заведения.

По данным Министерства культуры Италии, находка позволила исследователям подробнее изучить не только питание жителей Помпей, но и особенности уличной торговли в Древнем Риме.

Почему древнеримский фастфуд был так популярен

Термополии были частью повседневной городской жизни. Они располагались на оживлённых улицах, рядом с торговыми площадями и другими общественными местами, где постоянно находились жители и путешественники.

Для людей, которые много времени проводили вне дома, такие заведения были удобным способом быстро поесть. Здесь можно было приобрести готовую пищу, не тратя время на приготовление полноценного обеда.

При этом термополии не были точной копией современных ресторанов быстрого питания. Некоторые заведения имели помещения, где посетители могли расположиться и поесть, а ассортимент и условия обслуживания отличались в зависимости от конкретной торговой точки.

Таким образом, культура уличной еды и покупки готовых блюд существовала задолго до появления современных сетей фастфуда. Древнеримские термополии показывают, что потребность быстро перекусить вне дома была актуальна ещё почти две тысячи лет назад.