В Душанбе прошло заседание глав правительств стран ШОС

19-20 октября в Душанбе состоялось 25-е заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Участники обсудили развитие торгово-экономического и культурно — гуманитарного сотрудничества, реализацию договорённостей Бишкекского саммита и дальнейшее развитие организации. В заседании приняли участие Премьер Государственного совета Китая Ли Цян, Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, первый вице-президент Исламской Республики Иран Мухаммадреза Ориф, Председатель Правительства России Михаил Мишустин, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие.

За 25 лет Шанхайская организация сотрудничества превратилась из механизма укрепления доверия и обеспечения безопасности в многостороннюю площадку, охватывающую экономику, транспорт, технологии и гуманитарное взаимодействие. После сентябрьского саммита в Бишкеке ключевая задача встречи — перевести достигнутые политические договорённости в практические проекты, уделив особое внимание торговле, инвестициям, транспортной связанности, цифровизации и технологическому сотрудничеству.

Отдельное внимание участники уделили укреплению экономических связей между государствами-членами, расширению промышленной кооперации и развитию совместных инфраструктурных проектов. На фоне меняющейся мировой экономической конъюнктуры ШОС стремится укреплять региональные цепочки поставок, повышать транспортно-логистический потенциал и создавать новые возможности для устойчивого роста стран-участниц.

Заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошло в узком и расширенном составах. В расширенном составе в нем приняли участие приглашенные гости, а также представители наблюдателя от Монголии и Делового совета межбанковского объединения. В узком составе главы правительств обменялись мнениями по повышению эффективности торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества, реализации решений Бишкекского саммита. Вместе с тем, собравшиеся уделили внимание совершенствованию деятельности ШОС, а также следующую встречу запланировали провести в Узбекистане.

«Китайская сторона рассчитывает совместно со всеми участниками ШОС реализовать итоги Бишкекского саммита, обеспечить успешное проведение предстоящего заседания Совета глав правительств организации, содействовать достижению нового прогресса в сотрудничестве по всем направлениям и принести пользу народам стран региона», — заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на заседании Совета глав правительств стран ШОС.

Кроме того, он отметил, что страны ШОС в современных реалиях должны в тесной координации обеспечивать производство и поставки традиционных энергоносителей.

«В настоящее время энергетическая безопасность привлекает к себе все больше внимания международного сообщества. В этой связи страны ШОС должны в тесной координации обеспечивать производство и поставки традиционных энергоносителей», — сказал Ли Цян.

Между тем, на прошедшей встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Ли Цян отметил, что Китай готов увеличивать двустороннюю торговлю с Таджикистаном, укреплять сотрудничество в сферах инфраструктуры, экологичной горной добычи, транспортной взаимосвязанности и других областях, чтобы совместно создавать новые драйверы экономического роста.

Он призвал углублять сотрудничество с Таджикистаном в сферах правоохранительной деятельности и безопасности, подчеркнув необходимость усилить обмен разведданными и информацией, совместно бороться с «тремя силами зла»: терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, чтобы обеспечить прочный мир и стабильность в регионе.

«В расширенном составе участники сосредоточили внимание на развитие экономического, культурного, гуманитарного партнерства в таких областях как инвестиции, цифровая экономика, ИИ и другие. Кроме того, обсуждалась реализация плана по созданию Банка развития ШОС. Достигнутые на встрече взаимопонимание и договоренности отражены в совместном коммюнике по итогам двадцать пятого заседания глав правительств стран ШОС. Мы считаем, что это очень важный результат, который символизирует стремление государств ШОС достигать согласия в самых различных вопросах», — сказал в итоговом заявлении для СМИ Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

По его словам, важным шагом также стало утверждение плана мероприятий организации до 2030 года. В частности, утверждено положение о Банке данных проектов в сфере промышленности, а также концепция создания цифровой платформы для развития международных мультимодальных перевозок.

«Что касается решений, способных наиболее ощутимо повлиять на Центральную Азию, ключевым представляется завершение работы над созданием Банка развития ШОС и сопутствующего инвестиционного фонда, ориентированных на расчеты в национальных валютах. Для стран региона, испытывающих постоянный дефицит доступного финансирования инфраструктурных проектов, появление собственного независимого от внешней конъюнктуры кредитного механизма способно стать заметным подспорьем для транспортных, энергетических и промышленных инициатив», — прокомментировал политолог, PhD Кайрат Батырбаев.

По его словам, в условиях нарастающей фрагментации мировой торговли и ослабления доверия к прежним многосторонним механизмам сама способность десяти государств с разными политическими системами и экономическими укладами согласовывать общую повестку приобретает самостоятельную ценность.

По мнению исследователей, роль Китая в этом контексте остается во многом системообразующей, поскольку именно китайская сторона обеспечивает значительную часть инвестиционного и технологического потенциала объединения, а взаимодействия в формате Китай и Центральная Азия, во многом оформленное как вечное всестороннее стратегическое партнерство и добрососедство, служит одной из опор практической части повестки ШОС, от совместных промышленных проектов до сопряжения транспортных маршрутов стран Центральной Азии с инициативой «Пояса и пути». В совокупности это позволяет говорить о том, что именно связка экономической и экологической повестки с китайским инвестиционным и инфраструктурным потенциалом во многом определит содержательное наполнение работы ШОС на ближайшие годы.

Напомним, Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл в воскресенье в Таджикистан с официальным визитом. Высокий визит состоялся по приглашению Премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды. Ли Цян выразил готовность Китая совместно с Таджикистаном укреплять традиционную дружбу, расширять взаимовыгодное сотрудничество и содействовать развитию и процветанию обеих стран.

Кроме того, Премьер Госсовета КНР Ли Цян встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Китайский премьер подчеркнул, что страна прилагает все усилия для установления мира и продвижения диалога.

«Китай продолжит активно содействовать миру, стабильности и развитию на Среднем Востоке, руководствуясь духом ряда крупных инициатив и предложений, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином», — заявил он.

Глава китайского правительства констатировал, что с начала этого года ситуация на Среднем Востоке остается нестабильной. Он напомнил, что Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по содействию миру и стабильности на Среднем Востоке, а также сформулировал четыре принципа обеспечения общей региональной безопасности. Как указал Ли Цян, эти инициативы получили широкий отклик в странах региона и международном сообществе.

«Китай считает, что суверенитет и безопасность всех стран должны уважаться, что все заинтересованные стороны должны стремиться к миру, в кратчайшие сроки возобновить диалог и переговоры, урегулировать разногласия политическими и дипломатическими средствами, чтобы как можно скорее восстановить мир и спокойствие в регионе», — подчеркнул премьер Госсовета КНР.

Говоря о заседании Совета глав правительств ШОС, Ли Цян заявил, что Китай намерен совместно с другими государствами — членами организации содействовать реализации итогов Бишкекского саммита, обеспечить успешное проведение встречи и добиться новых результатов сотрудничества в различных областях. По его словам, конечной целью этих усилий должно стать повышение благосостояния народов стран региона.

Таджикистан и Китай намерены наращивать торговлю и развивать совместные производства. В рамках своего визита Премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили укрепление стратегического партнёрства, расширение торговли и реализацию совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, инфраструктуре и сельском хозяйстве. Товарооборот между двумя странами за январь — август 2026 года превысил 2,5 миллиарда долларов. Отдельное внимание было уделено внедрению современных технологий, включая искусственный интеллект, созданию рабочих мест и подготовке кадров. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Ли Цян заявил, что Китай поддерживает расширение дружественных отношений и стратегического партнёрства с Таджикистаном.

«Наши отношения выдержали испытание временем, мы готовы и впредь укреплять взаимное доверие, передавая эти традиции из поколения в поколение», — отметил он, выразив намерение что Китай совместно с другими участниками будет содействовать реализации итогов Бишкекского саммита и добиваться новых результатов сотрудничества.

Китай — один из ключевых участников ШОС, рассматривающий организацию как площадку для укрепления региональной безопасности и расширения экономического и технологического сотрудничества. При этом решения принимаются на основе консенсуса, поэтому китайские инициативы реализуются через согласование интересов всех государств — членов.

«Организация продемонстрировала устойчивость к внешнему давлению, расширила состав участников до десяти полноправных членов и нескольких десятков партнеров, накопила опыт координации в сфере борьбы с терроризмом через РАТС. Российские и центральноазиатские исследователи отмечают, что именно ШОС наряду с БРИКС рассматривается как один из инструментов постепенного формирования более сбалансированного мирового порядка», — продолжил политолог Кайрат Батырбаев.

Важным этапом стало председательство КНР в ШОС в 2024 — 2025 годах и саммит в Тяньцзине в сентябре 2025 года, где были определены долгосрочные ориентиры развития организации до 2035 года.

К 2026 году Китай расширил практическое сотрудничество в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта, энергетики и научных инноваций. На Бишкекском саммите первого сентября Си Цзиньпин также подчеркнул важность развития торговли, инвестиций и транспортной связанности, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут. Для Казахстана эти инициативы имеют особое значение, поскольку связаны с укреплением транзитного потенциала страны и развитием транспортных связей между Азией и Европой.

Среди ключевых направлений встречи были экономика, безопасность и цифровизация. В экономическом блоке особое внимание было уделено запуску финансовых механизмов и программе многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. В сфере безопасности акцент сделан на борьбе с наркотрафиком, укреплении ядерной и кибербезопасности, а также создании профильных центров. Отдельное место занимает цифровизация: искусственный интеллект и новые технологии становятся самостоятельными направлениями взаимодействия стран ШОС. Таким образом, Шанхайская организация сотрудничества стремится объединить экономическое развитие, безопасность и технологическое сотрудничество. Эти направления взаимосвязаны: эффективность транспортной и энергетической инфраструктуры всё больше зависит от цифровых решений и стабильной обстановки в регионе.