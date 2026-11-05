В Казахстане изменили правила выдачи военных билетов: что нужно знать

Рассказываем, кому и в каких случаях выдают военный билет, как обновить личные данные через eGov и сколько рассматривают заявки.

В Казахстане вступили в силу новые правила воинского учета военнообязанных и призывников. Соответствующий приказ подписал глава Минобороны, передает Zakon.kz.

В мирное время военные билеты выдают через местные органы военного управления (МОВУ) при призыве на службу или сборы, зачислении в военные вузы, после окончания военных кафедр и прохождения платной военно-технической подготовки.

Также документы выдают уволенным в запас сотрудникам силовых структур, бывшим осужденным (ранее проходившим службу), принявшим гражданство РК экс-военным и восстановленным в званиях.

- Гражданам, не проходившим воинскую службу, службу в правоохранительных и специальных государственных органах, органах гражданской защиты, подготовку по военно-техническим и иным специальностям на возмездной основе и военную подготовку по программам офицеров запаса и сержатнов запаса, в целях обеспечения мобилизационной готовности государства военные билеты выдаются в период мобилизации, военного положения и в военное время, - указано в документе.

Смена данных и выдача документов

Если призывник изменил личные данные (фамилию, имя или место рождения), ему придет SMS или уведомление на eGov. Обновить запись в военкомате можно за один час - ее сразу заверят печатью.

При оформлении военного билета или дубликата заявку проверяют за два дня до окончания срока госуслуги. При ошибках в документах процесс приостановят на три дня для исправления. Готовый документ выдают через ЦОН.

Что еще изменилось

Постановка на учет: при ошибках в заявке процедуру замораживают на два дня для доработки.

Корректировка сведений: если данных о службе нет в базе, МОВУ направят запросы в архивы (в том числе зарубежные). В этом случае срок оказания услуги могут продлить до 90 дней.

Кроме того, поправки затронули правила обучения по военно-техническим специальностям, выдачу удостоверений ветеранам ВОВ, а также порядок предоставления отсрочек и освобождения от призыва.

Приказ вводится в действие с 14 ноября 2026 года.