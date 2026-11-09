В Казахстане обновили правила погребения в Национальном пантеоне: кто вошел в новый список

В Казахстане утвердили новые правила, определяющие перечень государственных деятелей, имеющих право на захоронение на территории Национального пантеона. Обновленный регламент начнет действовать с 17 ноября 2026 года.
Соответствующее постановление было подписано правительством 4 ноября 2026 года. Документ четко разграничивает круг лиц, чьи заслуги перед государством дают основание для погребения в Пантеоне.
Кому положено место в Национальном пантеоне
Согласно обновленному перечню, право на захоронение на главной мемориальной площадке страны имеют:
- Премьер-министры, вице-президенты и их заместители;
- Председатели палат Парламента, Курултая, а также Қазақстан Халық Кеңесі вместе с их заместителями;
- Государственные советники и госсекретари;
- Главы Администрации Президента;
- Председатели Национального банка, Верховного Суда, Конституционного Суда и Конституционного Совета;
- Заместители председателя Совета безопасности;
- Министры и руководители ведомств, подчиняющихся напрямую главе государства;
- Акимы областей, столицы и городов республиканского значения.
Дополнительно в документе прописано важное исключение: похоронить в Пантеоне могут и других граждан Казахстана, но для этого потребуется специальное решение Президента страны.
Кто берет на себя организацию
Процесс погребения полностью возложен на местные исполнительные органы (акиматы) регионов, столицы и городов республиканского значения.
Основанием для начала организационных процедур выступает официальное обращение близких родственников, супруга или супруги, либо законного представителя ушедшего из жизни. В задачи местных властей входит полный комплекс мероприятий: от оформления всей необходимой документации и выдачи ритуальных принадлежностей до транспортировки тела к месту захоронения и самого погребения.
Как увековечат память
Вся информация о лицах, нашедших упокоение в Национальном пантеоне, вносится в официальную книгу регистрации. В архивных записях фиксируют ФИО усопшего, даты доставки тела и погребения, краткую биографию, а также ключевые сведения о его заслугах перед Республикой Казахстан.
Новые нормы вступят в законную силу 17 ноября 2026 года.