В Казахстане обновили правила погребения в Национальном пантеоне: кто вошел в новый список

В Казахстане утвердили новые правила, определяющие перечень государственных деятелей, имеющих право на захоронение на территории Национального пантеона. Обновленный регламент начнет действовать с 17 ноября 2026 года.

Соответствующее постановление было подписано правительством 4 ноября 2026 года. Документ четко разграничивает круг лиц, чьи заслуги перед государством дают основание для погребения в Пантеоне.

Кому положено место в Национальном пантеоне

Согласно обновленному перечню, право на захоронение на главной мемориальной площадке страны имеют:

Премьер-министры, вице-президенты и их заместители;

Председатели палат Парламента, Курултая, а также Қазақстан Халық Кеңесі вместе с их заместителями;

Государственные советники и госсекретари;

Главы Администрации Президента;

Председатели Национального банка, Верховного Суда, Конституционного Суда и Конституционного Совета;

Заместители председателя Совета безопасности;

Министры и руководители ведомств, подчиняющихся напрямую главе государства;

Акимы областей, столицы и городов республиканского значения.

Дополнительно в документе прописано важное исключение: похоронить в Пантеоне могут и других граждан Казахстана, но для этого потребуется специальное решение Президента страны.

Кто берет на себя организацию

Процесс погребения полностью возложен на местные исполнительные органы (акиматы) регионов, столицы и городов республиканского значения.

Основанием для начала организационных процедур выступает официальное обращение близких родственников, супруга или супруги, либо законного представителя ушедшего из жизни. В задачи местных властей входит полный комплекс мероприятий: от оформления всей необходимой документации и выдачи ритуальных принадлежностей до транспортировки тела к месту захоронения и самого погребения.

Как увековечат память

Вся информация о лицах, нашедших упокоение в Национальном пантеоне, вносится в официальную книгу регистрации. В архивных записях фиксируют ФИО усопшего, даты доставки тела и погребения, краткую биографию, а также ключевые сведения о его заслугах перед Республикой Казахстан.

Новые нормы вступят в законную силу 17 ноября 2026 года.

