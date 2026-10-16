В Казахстане разрабатывают новый формат ЕНТ: что изменится

В Казахстане готовят новую модель Единого национального тестирования, которая помимо школьных предметов будет оценивать критическое мышление, цифровые и исследовательские навыки абитуриентов. Проект под названием Admission Insight Test (AIT) на форуме в Qazaq AI Research University представил директор Национального центра тестирования Нурсеит Байжанов.

Национальный центр тестирования разрабатывает AIT совместно с международной организацией ETS. Совместная работа стартовала в феврале 2026 года и рассчитана до 2030 года.

Экзаменационная система будет состоять из двух блоков: предметного и навыкового.

- Предметные тесты - по 14 профильным предметам. Задания актуализируются в соответствии с государственным стандартом, при этом акцент смещается от простого воспроизведения информации к более глубокому пониманию материала. Навыковый тест - пять модулей, направленных на оценку критического мышления, академического письма и исследовательских навыков, коммуникативных навыков, ИИ-, количественной и цифровой грамотности, а также креативного и дизайн-мышления. Последний модуль находится в разработке, - говорится в сообщении.

Директор НЦТ подчеркнул, что предметные знания остаются фундаментальной основой экзамена, а проверку навыков вводят в качестве дополнения. Окончательную структуру тестирования утвердят после проведения исследований и оценки образовательной политики.

- Знание перестало быть дефицитом. Дефицитом стало суждение. Экзамен, проверяющий воспроизведение знаний, сегодня измеряет то, что ИИ делает быстрее абитуриента, - отметил Нурсеит Байжанов.

Пилотное тестирование нового формата ЕНТ запланировано на весну 2027 года.