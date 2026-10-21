В Казахстане утвердили новые правила и условия назначения АСП с 2027 года

Размер АСП рассчитывается как разница между среднедушевым доходом семьи и региональной чертой бедности.

Правительство Казахстана приняло постановление от 19 октября 2026 года, определяющее порядок и условия предоставления адресной социальной помощи (АСП), а также критерии для отказа в её назначении, передает Zakon.kz. Документ вступает в силу 1 января 2027 года.

Расчёт и виды помощи

Размер АСП рассчитывается как разница между среднедушевым доходом семьи и региональной чертой бедности, которая определяется местными властями на основе общереспубликанского медианного дохода.

Помощь делится на два вида:

Безусловная денежная помощь - назначается малообеспеченным гражданам, которые объективно не могут работать (пенсионеры, инвалиды I-II групп, временно нетрудоспособные свыше 2 месяцев, а также лица, ухаживающие за детьми до 3 лет, инвалидами или престарелыми).

Обусловленная денежная помощь - оказывается трудоспособным гражданам при обязательном подписании социального контракта и участии в мерах содействия занятости.

Главное условие назначения помощи - согласие заявителя на проверку персональных данных, включая банковскую тайну и сведения о кредитных обязательствах.

Кому откажут в назначении АСП

Участковая комиссия вынесет отказ при наличии хотя бы одного из следующих факторов.

Недвижимость: более одного жилья в собственности (или его продажа за последние 5 лет), если площадь превышает 18 кв. м на человека, а также наличие коммерческой недвижимости или второго участка под ИЖС.



Транспорт: более одного исправного легкового авто (для многодетных и семей с инвалидами - более двух), либо наличие спецтехники, грузовиков и автобусов.

Финансы и кредиты: