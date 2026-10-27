В Казахстане за девять месяцев нашли более 17 тысяч пропавших без вести

Полицейские подвели промежуточные итоги розыскных мероприятий и масштабной отработки в жилом секторе. Об этом сообщает Polisia.kz.

По данным Министерства внутренних дел РК, за девять месяцев 2026 года оперативники установили местонахождение более 17 тысяч граждан, числившихся пропавшими без вести.

Кроме того, полицейские задержали 1 031 подозреваемого, находившегося в розыске. Среди них - 67-летний мужчина, которого задержали в Астане. По версии следствия, ещё в 2018 году в Караганде он под предлогом продажи вывез со склада коммерческой фирмы товар на сумму свыше 401 миллиона тенге.

Также на территории Казахстана стражи порядка поймали 537 беглецов, разыскиваемых правоохранительными органами других государств. К примеру, в Алматы задержали 45-летнего иностранца, подозреваемого в крупном мошенничестве на 1,3 миллиарда тенге. В 2023 году в Бишкеке он пообещал доставить косметику из Южной Кореи, забрал деньги потерпевшего и скрылся.

Параллельно с розыском по всей республике с 5 октября проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасный дом", которое продлится до 5 ноября.

Главные цифры отработки:

Проверки жилья: полицейские обошли около 249 тысяч жилых объектов, в том числе 12,5 тысячи арендных квартир. Пресечено порядка 9 тысяч фактов проживания без регистрации, к ответственности привлечено 7 189 иностранцев.

Работа с несовершеннолетними: выявили 3 883 факта нахождения подростков на улице в ночное время без взрослых. В центры адаптации поместили 396 несовершеннолетних. Наказывают и владельцев заведений: так, в Алматы работу кафе приостановили на 10 суток за то, что в нём ночью находился подросток.

Профилактика и учет: в органы полиции доставили 2 128 лиц без определённого места жительства. Стражи порядка проверили около 6 тысяч подучётных граждан (пресечено 1 511 нарушений), раздали более 223 тысяч памяток и провели свыше 8 тысяч встреч с жителями.