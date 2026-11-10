В Казахстане запущен ИИ-помощник AI TALDAU для работы с национальной статистикой

Бюро национальной статистики АСПИР РК представило ИИ-помощника AI TALDAU в рамках масштабного обновления информационно-аналитической системы «Талдау», передает МойГород.

Новый сервис позволяет находить, сравнивать и анализировать официальные статданные в формате обычного диалога. Вместо ручного поиска по базам и многостраничным таблицам пользователю достаточно ввести запрос на русском, казахском или английском языке — ИИ автоматически сформирует ответ и наглядно визулизует его в виде графиков, диаграмм или сводных таблиц.

«Благодаря AI TALDAU больше не нужно тратить часы на поиск информации, которую можно получить за несколько секунд. Достаточно задать вопрос и получить ответ на основе опубликованных официальных данных», — подчеркнул руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

Параллельно с внедрением искусственного интеллекта модернизировали и саму платформу «Талдау»: обновлен дизайн, упрощена навигация и расширены функциональные возможности.

Готовые аналитические материалы и детализированные выгрузки по регионам можно сохранять в личном кабинете или экспортировать в форматах PDF, Word, PowerPoint, Excel и в машиночитаемых файлах.

Инструмент рассчитан на самую широкую аудиторию — от государственных служащих, аналитиков и журналистов до бизнесменов и рядовых граждан.