В Минэкологии сделали заявление о старте программы утилизации авто в Казахстане

В Минэкологии разъяснили, что утверждение новых правил выдачи скидочных сертификатов за старые авто не означает фактического старта программы утилизации, а прием машин пока не ведется.

В Казахстане пока не возобновили прием старых автомобилей на утилизацию с выдачей скидочных сертификатов на покупку нового транспорта. Опровержение появившейся в СМИ информации опубликовала пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК.

- В связи с распространением в некоторых средствах массовой информации сообщений о том, что казахстанцы уже могут сдать старые автомобили на утилизацию и получить скидочные сертификаты на приобретение новых транспортных средств, Министерство экологии и природных ресурсов РК и АО "Жасыл даму" считают необходимым внести разъяснения, - заявили в ведомстве.

Волна сообщений в медиа возникла после утверждения приказа министра экологии от 6 октября 2026 года. Документ вступает в силу 25 октября и определяет порядок выдачи и использования скидочных сертификатов при покупке отечественных авто и сельхозтехники. В ведомстве и АО "Жасыл даму" подчеркнули, что утверждение нормативного акта лишь закладывает правовую основу, но не означает запуск программы.

- Подчеркиваем, что принятие данного приказа не означает фактического запуска программы и начала приема автомобилей на утилизацию. Документ устанавливает правовые механизмы реализации программы, в частности порядок и условия выдачи скидочных сертификатов, порядок передачи (перерегистрации) и использования при приобретении транспортных средств и сельскохозяйственной техники отечественного производства, - говорится в заявлении министерства.

В Минэкологии добавили, что дата 25 октября также не является стартом приема машин. Сейчас АО "Жасыл даму" только проводит конкурсный отбор предприятий-переработчиков, которые займутся утилизацией техники по правилам от 27 ноября 2023 года.

Официальные сроки начала программы, условия участия и адреса пунктов приема обещали объявить отдельно - после завершения всех процедур и подписания договоров с подрядчиками.