В некоторых районах Уральска временно отключат воду

Холодную воду отключат в 10 утра и включат после завершения работ.

В "Батыс Су Арнасы" сообщили о временном отключении холодного водоснабжения 2 ноября. Это связано с подключением существующих абонентов к новому полиэтиленовому водопроводу.

Без воды временно останутся:

ул. Ружейникова, дома 10 и 10/1,

ул. Гагарина, дома 113/1, 113/2 и 113/3,

частные детские сады на улицах Ружейникова и Гагарина,

частный сектор, школы, столовые и торговые дома на участке от улицы Ружейникова в сторону улиц Гагарина, Сыбага, З. Чапаева и Шукурова,

район Мясокомбината.

Отключение начнётся в 10:00 и продлится до завершения работ. Жителей просят заранее запастись необходимым количеством воды.