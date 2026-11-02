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Социум

В некоторых районах Уральска временно отключат воду

Холодную воду отключат в 10 утра и включат после завершения работ.
Жулдызхан Хасангалиева
В некоторых районах Уральска временно отключат воду
Фото из архива "МГ"

В "Батыс Су Арнасы" сообщили о временном отключении холодного водоснабжения 2 ноября. Это связано с подключением существующих абонентов к новому полиэтиленовому водопроводу.

Без воды временно останутся:

  • ул. Ружейникова, дома 10 и 10/1,
  • ул. Гагарина, дома 113/1, 113/2 и 113/3,
  • частные детские сады на улицах Ружейникова и Гагарина,
  • частный сектор, школы, столовые и торговые дома на участке от улицы Ружейникова в сторону улиц Гагарина, Сыбага, З. Чапаева и Шукурова,
  • район Мясокомбината.

Отключение начнётся в 10:00 и продлится до завершения работ. Жителей просят заранее запастись необходимым количеством воды.

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