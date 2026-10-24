В ноябре планируют завершить реконструкцию водопровода в селе ЗКО

Бурлинский район полностью обеспечен питьевой водой - доступ к ней есть у 100% жителей. Централизованное водоснабжение проведено во все центры сельских округов и в город Аксай. Но власти и коммунальщики не останавливаются на достигнутом: задача не просто подать воду в дома, а сделать так, чтобы система работала бесперебойно и надежно. Об этом рассказали в районном акимате.

- В прошлом году в село Димитрово провели централизованную воду. В селе Бурлин сейчас идет масштабная реконструкция водопровода. Проект выполняет ТОО "Қалдығайты". Работы стартовали в мае, а сдать обновленный объект планируют уже в ноябре этого года. Главная цель - полностью обновить изношенные сети, чтобы жители забыли о перебоях, - рассказали в акимате Бурлинского района.

Кроме того, по инвестиционной программе капитально отремонтировали насосную станцию Бестауского водозабора и установили два новых мощных глубинных насоса. Это сделало подачу воды более стабильной.

В акимате отметили, что даже при абсолютном охвате района водой инфраструктуру продолжают модернизировать под растущие потребности. В частности, в Аксае по линии МЭКС запланирована реконструкция сетей в северной и южной частях города - работы планируют завершить в 2027 году.