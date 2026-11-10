«В цивилизованном обществе недопустимо»: Токаев жестко высказался о бытовом хамстве и вандализме

Правоохранительные органы Казахстана должны жестко пресекать вандализм, мусор на улицах и посягательства на достоинство граждан.

Такое поручение силовикам дал Касым-Жомарт Токаев на X Курултае международного общества "Қазақ тілі", сообщает пресс-служба Акорды.

Выступая перед участниками, глава государства напомнил о ключевой идеологеме "Таза Қазақстан", которая касается не только экологии и лингвистики, но и повседневной культуры граждан.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что укрепление статуса государственного языка невозможно без базового уважения людей друг к другу и окружающей среде.

- В цивилизованном обществе недопустимо грубить, посягать на честь и достоинство людей, мусорить и плевать на улицах или в общественных местах, а также заниматься вандализмом. Такие действия должны караться по закону. Эту очень важную задачу ставлю перед всеми правоохранительными органами. Мы должны привить нашим соотечественникам новый уровень цивилизованности, - заявил Президент.

Глава государства особо отметил, что принцип "Закон и порядок" должен стать основой общественной жизни, и предостерег от попыток спекулировать на этой теме.

- К сожалению, есть недоброжелатели, которые пытаются исказить саму суть принципа "Закон и порядок", представляя его как инструмент давления. Считаю это нечистоплотным. Мы должны решительно пресекать такие происки, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления Президент напомнил народную мудрость "Основа воспитанности - язык" ("Әдеп басы - тіл") и призвал общество "Қазақ тілі" вместе со всеми неравнодушными гражданами активно включиться в работу по повышению культуры в стране.