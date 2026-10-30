В Уральске 17 учителей отсудили пенсионные компенсации

При выходе на пенсию их трудовые договоры расторгли некорректно.

17 бывших педагогов гимназии оспаривали обстоятельства увольнения в суде №2 Уральска, сообщает пресс-служба суда ЗКО. Как следует из материалов дела, учителей уволили в связи с достижением пенсионного возраста. Однако трудовые договоры с ними расторгли на основании заявлений по собственному желанию. Из-за этого бывшие сотрудники не смогли получить единовременную компенсацию, положенную при выходе на пенсию.

Суд установил, что работодатель не соблюдал установленный порядок увольнения и не уведомил педагогов должным образом.

Решением суда основанием расторжения договоров с 17 работниками признан выход на пенсию. Теперь гимназия обязана выплатить каждому из них компенсацию в размере одного должностного оклада.

Решение суда пока не вступило в законную силу.