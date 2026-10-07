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Социум

В Уральске продолжаются рейды по соблюдению правил благоустройства

В этот раз проверили частный сектор.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске продолжаются рейды по соблюдению правил благоустройства
Стопкадр с видео акимата Уральска

По данным акимата города, в Уральске продолжаются рейды по соблюдению правил благоустройства. Во время проверок в частном секторе специалисты выявили немало нарушений: местные жители складируют строительные материалы и бытовой мусор прямо в неустановленных местах. Горожанам напомнили о действующих правилах и попросили навести порядок в установленные сроки.

В акимате отмечают, что главная цель проверок - не штрафовать жителей, а поддерживать чистоту и порядок в городе. Жителей Уральска призвали следить за чистотой во дворах и на прилегающих к домам территориях, а также не складировать мусор и строительные материалы в неположенных местах.

Ранее аналогичные проверки прошли на строительных площадках и у коммерческих объектов. Владельцам участков с нарушениями вынесли официальные предупреждения и дали время на устранение недочетов. Тех, кто игнорирует замечания, привлекают к административной ответственности.

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