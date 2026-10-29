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Происшествия Социум

В Уральске сына арестовали на 20 суток за визиты к матери в пьяном виде

При этом он игнорировал предупреждения.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске сына арестовали на 20 суток за визиты к матери в пьяном виде
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Полиция запретила мужчине приближаться к своей матери, чтобы обезопасить её. Однако он дважды приходил к ней домой пьяным, стучал в дверь и требовал, чтобы она его впустила. При этом он игнорировал предупреждения. Об этом сообщили в Западно-Казахстанском областном суде.

В суде мужчина признал вину и объяснил, что был пьян. Его слова подтвердили показания матери и другие материалы дела. В итоге суд назначил ему 20 суток административного ареста. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
 

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