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Происшествия Социум

В Уральске задержали девушку с тысячей доз наркотиков

Полиция провела обыск в ее квартире и на месте возможных закладок.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске задержали девушку с тысячей доз наркотиков
Фото Polisia.kz

27-летнюю жительницу Уральска подозревают в незаконном распространении наркотиков. При задержанииу нее нашли телефон iPhone 15 Pro Max, а также несколько свертков с порошкообразным веществом желтого цвета. В одном из них находилось 25 маленьких пакетиков, еще в двух - по пять. Об этом сообщает Polisia.kz.

Позже во время проверки возможных мест закладок полицейские нашли дополнительные свертки с наркотиками. Во время обыска съемной квартиры девушки также обнаружили емкость с порошком, пять электронных весов, упаковки маленьких пакетиков, респиратор, перчатки, канцелярский нож и изоленту.

Экспертиза показала, что изъятое вещество - синтетический наркотик α-PVP. Его общий вес составил 442 грамма. Этого количества хватило бы более чем на тысячу разовых доз. По данным следствия, с апреля 2026 года она хранила и расфасовывала наркотики для дальнейшей продажи через тайники-закладки.

В настоящее время расследование завершено, материалы дела направлены в суд.

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