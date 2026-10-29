В ЗКО число зарегистрированных безработных превысило 18 тысяч человек

По данным Бюро национальной статистики, во II квартале 2026 года в Западно-Казахстанской области насчитывалось 16 502 безработных. Уровень безработицы составил 4,6% от численности рабочей силы. При этом на 1 октября в ЗКО было зарегистрировано 18 378 безработных.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников, не занятых предпринимательской деятельностью и работающих на малых предприятиях составила 402 028 тенге. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос на 6,1%.

В то же время индекс реальной заработной платы во II квартале 2026 года составил 96,2%.