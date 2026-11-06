В ЗКО наказали 147 предпринимателей за превышение торговой надбавки на соцпродукты

С начала 2026 года департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО привлёк к административной ответственности 147 предпринимателей за превышение допустимой торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Об этом рассказала руководитель ведомства Эльмира Киматова. Общая сумма штрафов составила 2,2 миллиона тенге.

Среди нарушителей:

95 магазинов у дома и других представителей малого бизнеса;

46 оптовых компаний;

6 торговых сетей.

Предприниматели допускали превышение торговой надбавки при продаже картофеля, лука, капусты, моркови, яиц категории С1, гречневой крупы, сахара, соли и других товаров из перечня социально значимых.

Кроме того, департамент контролирует соблюдение требований к ценникам. В частности, речь идёт о продаже товаров без указания стоимости в тенге, а также о случаях, когда цена на витрине не совпадает с суммой в кассовом чеке. За такие нарушения оштрафовали ещё 16 предпринимателей. Общая сумма штрафов составила более 730 тысяч тенге.

В ведомстве напоминают, что торговые объекты обязаны указывать достоверные цены и не допускать превышения установленной торговой надбавки - её максимум на социально значимые продукты составляет 15%. Контроль за соблюдением этого требования осуществляет Департамент торговли и защиты прав потребителей.