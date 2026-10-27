В ЗКО «накрыли» интернет-магазин наркотиков с подпольной лабораторией

Полицейские при поддержке спецназа пресекли работу наркошопа в Западно-Казахстанской области. Силовики задержали 39-летнего жителя Уральска, который руководил нелегальным бизнесом, сообщает Polisia.kz.

По данным ведомства, во время обыска дома у подозреваемого изъяли пять свертков с веществом растительного происхождения, крупную партию семян предположительно конопли и iPhone.

- Еще интереснее оказалось на даче задержанного: в одном из помещений он оборудовал целую фитолабораторию. Там полицейские нашли пять кустов конопли и всё необходимое для их выращивания - лампы, вентиляторы, две вытяжки, датчики температуры и удобрения, - пояснили в Polisia.kz.

Сейчас подозреваемый находится под следствием. За сбыт наркотиков и их культивацию ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.