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Происшествия Социум

В ЗКО «накрыли» интернет-магазин наркотиков с подпольной лабораторией

Руководил нелегальным бизнесом житель Уральска.
Кристина Кобина
В ЗКО «накрыли» интернет-магазин наркотиков с подпольной лабораторией
Фото: Polisia.kz

Полицейские при поддержке спецназа пресекли работу наркошопа в Западно-Казахстанской области. Силовики задержали 39-летнего жителя Уральска, который руководил нелегальным бизнесом, сообщает Polisia.kz

По данным ведомства, во время обыска дома у подозреваемого изъяли пять свертков с веществом растительного происхождения, крупную партию семян предположительно конопли и iPhone.

- Еще интереснее оказалось на даче задержанного: в одном из помещений он оборудовал целую фитолабораторию. Там полицейские нашли пять кустов конопли и всё необходимое для их выращивания - лампы, вентиляторы, две вытяжки, датчики температуры и удобрения, - пояснили в Polisia.kz. 

Сейчас подозреваемый находится под следствием. За сбыт наркотиков и их культивацию ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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