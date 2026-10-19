В ЗКО похолодает до +1 °C и усилится ветер: прогноз погоды на 20 октября

Во вторник, 20 октября, в западных регионах Казахстана ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью.

По данным РГП "Казгидромет", 20 октября в Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность без осадков. В дневное время прогнозируется сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °C, днём +10...+12 °C.

В Атырауской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер слабый, со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °C, днем +21...+23 °C.

В Мангистауской области сохранится переменная облачность, без осадков, при ветре 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °C, днём +24...+26 °C.

В Актюбинской области также ожидается переменная облачность без осадков. Порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °C, днем +8...+10 °C.