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Социум

В ЗКО поймали пьяного тракториста

Ему грозят арест и лишение прав.
Кристина Кобина
В ЗКО поймали пьяного тракториста
Фото сгенерировано с помощью ChatGPT

Ночью 22 октября на трассе Чапаев - Жанакала - Сайхин патрульные остановили трактор. От 53-летнего водителя исходил запах алкоголя, он путался в речи и не мог внятно ответить на вопросы инспекторов, сообщает polisia.kz.

- Медицинское освидетельствование подтвердило догадки полицейских - мужчина действительно сел за руль пьяным. На нарушителя собрали административные материалы и направили дело в суд. За езду в нетрезвом виде ему грозят арест и лишение прав, - пояснили в ведомстве.

В полиции в очередной раз призывают водителей не садиться за руль после употребления алкоголя, так как это создает смертельную опасность на дороге.

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