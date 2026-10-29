В ЗКО потеплеет до +17 градусов: прогноз погоды на 30 октября

В западных регионах Казахстана ожидается сухая погода без осадков.

Как сообщают синоптики, завтра, 30 октября, в Западно-Казахстанской области и Уральске установится переменная облачность, осадков не ожидается, скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура ночью -1...-3 °C, днем +15...+17 °C.

В Атырауской области и Атырау ожидается ясный день без осадков со слабым ветром со скоростью 2-7 м/с. Температура ночью +1...+3 °C, днем +17...+19 °C.

В Мангистауской области и Актау прогнозируется ясная погода без осадков. Днём ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +6...+8 °C, днем +18...+20 °C.

В Актюбинской области и Актобе также будет ясно и без осадков, скорость ветра не превысит 0-5 м/с. Температура ночью -4...-6 °C, днем +14...+16 °C.