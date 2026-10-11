В ЗКО продолжают внедрять искусственный интеллект: что уже изменилось

В Западно-Казахстанской области активно внедряют цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта. Итоги работы и планы обсудили на заседании Правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, в котором в режиме видеосвязи принял участие аким области Нариман Турегалиев.

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, цифровая трансформация сегодня охватывает ключевые сферы жизни региона:

Безопасность и городская среда. В Уральске уже работают 300 видеокамер с функциями ИИ, а до конца года их количество планируют увеличить до 1 000. Для защиты лесов от пожаров запустили 10 специальных камер раннего обнаружения возгораний.

В Уральске уже работают 300 видеокамер с функциями ИИ, а до конца года их количество планируют увеличить до 1 000. Для защиты лесов от пожаров запустили 10 специальных камер раннего обнаружения возгораний. Служба «iKomek 109». С начала года единый контакт-центр принял более 61 тысячи обращений. Сейчас в его работу также начинают интегрировать искусственный интеллект.

С начала года единый контакт-центр принял более 61 тысячи обращений. Сейчас в его работу также начинают интегрировать искусственный интеллект. Медицина. В городской поликлинике №2 запустили скрининг на базе ИИ — через умную систему обследование прошли уже около 18 тысяч человек.

В городской поликлинике №2 запустили скрининг на базе ИИ — через умную систему обследование прошли уже около 18 тысяч человек. ЖКХ и транспорт. В общественном транспорте действует система электронной оплаты проезда, а для учета питьевой воды и автоматизации субсидий используется проект E-sep.su.

В общественном транспорте действует система электронной оплаты проезда, а для учета питьевой воды и автоматизации субсидий используется проект E-sep.su. Поддержка IT-сферы. На базе Batys Hub с начала года провели свыше 73 мероприятий и запустили 18 стартапов. Для обучения IT-специалистов в регионе развивают проект Tomorrow School.

Что со связью и интернетом?

Из 405 сел области интернет есть в 372, а мобильная связь — в 376. С начала года в семи поселках установили новые базовые станции, еще в 16 — модернизировали существующее оборудование. В Уральске работает 97 базовых станций 5G. Кроме того, 98,9% государственных услуг в регионе теперь оказываются в электронном формате.

Глава региона поручил продолжить расширение интернет-покрытия и внедрение искусственного интеллекта в образование, здравоохранение, транспорт, ЖКХ и госуправление.