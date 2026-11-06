В ЗКО сбежавших из села специалистов заставили вернуть 36 млн тенге

Они должны были отработать в селе не менее пяти лет.

В Жанибекском районе молодые специалисты получали подъемные выплаты для работы в селе, но увольнялись раньше положенного срока и не возвращали деньги государству. По условиям программы они должны были отработать в селе не менее пяти лет, сообщили в прокуратуре ЗКО.

- Прокуратура провела проверку и выяснила, что несколько работников получили выплаты, бросили работу досрочно, а деньги оставили себе. Чтобы вернуть средства в бюджет, прокуроры обратились в суд. Все иски удовлетворены полностью, а исполнительные листы уже переданы судебным исполнителям для принудительного взыскания долгов, - пояснили в надзорном органе.

Теперь специалисты должны вернуть государству 36 миллионов тенге.