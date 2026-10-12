В ЗКО стали перевозить больше пассажиров и грузов

Пассажирооборот вырос на 10,9%, а грузооборот - на 0,3%.

По данным Бюро национальной статистики, за январь-сентябрь 2026 года в Казахстане перевезли 1,46 миллиарда пассажиров. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За девять месяцев транспортом страны также перевезли 712,1 миллиона тонн грузов - на 0,9% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот вырос и составил 72,1 миллиарда пассажиро-километров. Грузооборот достиг 385,9 миллиарда тонно-километров.

В каких регионах показатели выросли сильнее всего?

Самый заметный рост грузооборота зафиксировали в области Жетісу - на 12,1%. Далее следуют Кызылординская область (9,4%) и область Абай (8,6%), Мангистауская (0,6%) и Западно-Казахстанская (0,3%) области. По пассажирообороту лидирует Костанайская область, где показатель вырос на 65,7%. В Алматы рост составил 23%, в Шымкенте - 21,6%, в Алматинской области - 17%.

Железнодорожный транспорт

За январь-сентябрь по железной дороге перевезли 248,5 миллиона тонн грузов - на 1,4% меньше, чем годом ранее. При этом грузооборот вырос на 1,5% и составил 219,6 миллиарда тонно-километров. Число пассажиров сократилось на 4,4%, до 14,2 миллиона человек. Пассажирооборот снизился на 0,9%.

Автомобильный и городской электрический транспорт

В этом секторе наблюдается рост по всем основным показателям. Объём перевозки грузов увеличился на 5,6%, грузооборот - на 6,2%. Число перевезённых пассажиров выросло на 3,5%, а пассажирооборот - на 9%.

Трубопроводный транспорт

За девять месяцев по трубопроводам перевезли 189,8 миллиона тонн грузов - на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Грузооборот сократился на 2,2% и составил 128 миллиардов тонно-километров.

Воздушный транспорт

Самолётами воспользовались 12,4 миллиона пассажиров - на 4,1% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот вырос на 9,5%, достигнув 25,5 миллиарда пассажиро-километров.

Внутренний водный транспорт

Объём перевозок грузов составил 265 тысяч тонн. Это в 1,6 раза больше, чем за январь-сентябрь 2025 года.

Морской и прибрежный транспорт

Морским транспортом перевезли 3 миллиона тонн грузов - на 7,9% больше, чем годом ранее. Грузооборот вырос на 20,8% и составил 1,57 миллиарда тонно-километров.