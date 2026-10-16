Вакцины для сельхозживотных на 1,7 млрд тенге доставили в ЗКО

Как рассказал заместитель руководителя управления ветеринарии ЗКО Нурхайыр Кусаенов, на 1 октября в областной базе данных зарегистрировано более миллиона голов крупного рогатого скота.

- В этом году на ветеринарную безопасность региона предусмотрено 6,7 миллиарда тенге, в том числе 3,9 миллиарда тенге - на профилактику инфекционных болезней у животных. По плану на 2026 год в области планируют привить 11,9 миллиона животных от 10 особо опасных болезней и обследовать 2,4 миллиона голов скота на три инфекции. Вакцинация охватывает сибирскую язву, бешенство, пастереллёз, нодулярный дерматит, ящур, эмкар, оспу овец, чуму верблюдов, птичий грипп и эхинококкоз. Кроме того, животных в хозяйствах и у населения проверяют на бруцеллёз, туберкулёз (у КРС) и сап (у лошадей), - пояснил Нурхайыр Кусаенов.

По его словам, для этих мероприятий в регион доставили 10,3 миллиона доз препаратов общей стоимостью 1,7 миллиарда тенге. Из них 12 видов препаратов производятся в нашей стране, а две вакцины (против ящура мелкого рогатого скота и чумы верблюдов) импортированы из России.

За первые девять месяцев этого года от инфекций уже привили 7,8 миллиона голов скота.