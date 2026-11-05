«Ваш голос пользуется высоким уважением»: Токаев вручил королю Иордании орден Al-Farabi

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил короля Иордании Абдаллу II, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, орденом Al-Farabi. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

В своём выступлении глава государства назвал визит монарха ярким свидетельством углубления стратегического партнёрства между странами и подчеркнул, что в Казахстане его считают выдающимся и дальновидным лидером.

- В мировом сообществе Ваш голос неизменно пользуется высоким уважением и оказывает значительное влияние на продвижение глобального диалога. Инициатива "Акабский процесс" служит еще одним подтверждением Вашей непоколебимой приверженности укреплению международной безопасности. Мы считаем большой честью совместно с Иорданией провести завтра в Астане очередной саммит в рамках этой инициативы, - заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что двустороннее сотрудничество уже приносит ощутимые результаты, и выразил намерение вывести взаимодействие на более высокий уровень. Отдельно президент остановился на символизме врученной награды.