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Социум

«VIP-обслуживание» в ЦОНах ЗКО: сколько стоит персональный менеджер

С начала года за услугой персонального менеджера обратились почти 4 тысячи человек.
Кристина Кобина
«VIP-обслуживание» в ЦОНах ЗКО: сколько стоит персональный менеджер
Фото предоставлено филиалом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ЗКО

Жителям Западно-Казахстанской области всё больше нравится услуга "Персональный менеджер" в ЦОНах. За девять месяцев 2026 года ею воспользовались 3 934 человека - это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2025 года (тогда было 2341 обращение). Люди ценят индивидуальный подход и возможность не стоять в очередях. Об этом рассказал заместитель директора филиала НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" по ЗКО Аскар Сандыбаев.

Как это работает:

  • Обратитесь на стойку регистрации в любом ЦОНе.
  • Заключите договор и оплатите услугу.
  • Персональный менеджер возьмет на себя все хлопоты: поможет с оформлением документов, проконсультирует и проведет без очереди.

Сколько стоит:

  • В обычном ЦОНе - 5 697 тенге.
  • В спецЦОНе - 6 306 тенге.

- Если приехать в ЦОН не получается, менеджера можно вызвать на дом - услуга доступна тем, кто не может посетить отделение самостоятельно, - пояснил Аскар Сандыбаев.

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