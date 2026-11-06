«VIP-обслуживание» в ЦОНах ЗКО: сколько стоит персональный менеджер

Жителям Западно-Казахстанской области всё больше нравится услуга "Персональный менеджер" в ЦОНах. За девять месяцев 2026 года ею воспользовались 3 934 человека - это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2025 года (тогда было 2341 обращение). Люди ценят индивидуальный подход и возможность не стоять в очередях. Об этом рассказал заместитель директора филиала НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" по ЗКО Аскар Сандыбаев.
Как это работает:
- Обратитесь на стойку регистрации в любом ЦОНе.
- Заключите договор и оплатите услугу.
- Персональный менеджер возьмет на себя все хлопоты: поможет с оформлением документов, проконсультирует и проведет без очереди.
Сколько стоит:
- В обычном ЦОНе - 5 697 тенге.
- В спецЦОНе - 6 306 тенге.
- Если приехать в ЦОН не получается, менеджера можно вызвать на дом - услуга доступна тем, кто не может посетить отделение самостоятельно, - пояснил Аскар Сандыбаев.