«Вода должна оцениваться по реальной стоимости»: Токаев поручил завершить тарифную реформу и цифровизацию водных ресурсов

Глава государства заявил, что сложившаяся ситуация требует принятия системных и решительных мер на всех уровнях государственного управления.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу страны подробно остановился на проблеме нарастающего дефицита водных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Глава государства заявил, что сложившаяся ситуация требует принятия системных и решительных мер на всех уровнях государственного управления.

- Особо подчеркну, что проблема дефицита водных ресурсов в нашей стране требует системных и решительных мер. Прежде всего необходимо обеспечить повсеместное внедрение принципов рационального и рачительного использования воды - ресурса, ценность которого сложно переоценить в современных реалиях, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент поставил перед Правительством и региональными акиматами задачу ужесточить контроль за фактическим водопотреблением, минимизировать потери в распределительных сетях и пресечь практику нецелевого использования питьевой воды, в том числе на объектах бизнеса (автомойках).

- Вода должна оцениваться по своей реальной стоимости. По моему поручению Правительством начата масштабная тарифная реформа в сфере водопотребления. Необходимо довести её до логического завершения. Бережное отношение к воде должно стать обязательным принципом хозяйствования, - отметил Глава государства.

Отдельное внимание в выступлении было уделено внедрению современных цифровых решений для мониторинга и учёта водных запасов республики.