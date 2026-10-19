Водопроводы на 4,3 млрд тенге вернули государству в ЗКО: тариф на воду снизится в 4,5 раза

С 2015 по 2025 годы в 25 населенных пунктах района были построены водонапорные башни и водопроводные сети.

В Теректинском районе ЗКО прокурорская проверка выявила крупные нарушения в сфере водоснабжения. В результате вмешательства надзорного органа в коммунальную собственность государства уже возвращено шесть объектов водоснабжения общей стоимостью 4,3 миллиарда тенге. Теперь тариф на питьевую воду снизится в 4,5 раза - с 666,7 до 150,8 тенге - для 283 абонентов, проживающих в четырёх населённых пунктах района.

Как выяснили прокуроры, с 2015 по 2025 год в 25 населённых пунктах района были построены водонапорные башни и водопроводные сети. Однако чиновники своевременно не оформили их и не передали на баланс государства. Из-за отсутствия государственной регистрации коммунальные объекты не могли получать субсидии из бюджета. Это напрямую ударило по кошелькам сельчан - всего без льготного тарифа оставались 886 абонентов. Кроме того, сложившаяся ситуация создавала риски ненадлежащего учёта госимущества, а также угрожала нормальной эксплуатации сетей и бесперебойной подаче питьевой воды.

В надзорном органе отметили, что на данный момент оставшиеся 19 объектов системы водоснабжения находятся на стадии государственной регистрации.