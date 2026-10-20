Военнослужащий упал с высоты 7 километров на крышу вокзала и выжил

В разгар Второй мировой войны американский военнослужащий Алан Мэги оказался выброшен из поврежденного бомбардировщика B-17 без пригодного парашюта. Он падал с высоты около шести километров и пробил стеклянную крышу железнодорожного вокзала во французском городе Сен-Назер. Несмотря на тяжелые травмы, мужчина выжил. Его спасли немецкие военные медики, после чего он оказался в плену. Эта история стала одним из самых необычных случаев спасения в годы войны, передает МойГород

Бомбардировщик попал под огонь немецкой ПВО

Алан Юджин Мэги родился в 1919 году в американском штате Нью-Джерси. Во время Второй мировой войны он служил в Военно-воздушных силах армии США и был стрелком нижней турели бомбардировщика B-17 Flying Fortress — тяжелого самолета, который использовался для дальних бомбардировок.

3 января 1943 года экипаж самолета с названием Snap! Crackle! Pop! участвовал в воздушном налете на Сен-Назер на западном побережье Франции. Целью союзников была немецкая военно-морская инфраструктура, в том числе база подводных лодок и склады торпед.

Алан Мэги

Во время атаки бомбардировщик попал под огонь немецкой зенитной артиллерии. Один из снарядов повредил самолет и сделал турель Мэги непригодной для использования. Когда стрелок попытался добраться до парашюта, выяснилось, что тот также поврежден и воспользоваться им невозможно.

Вскоре новый удар серьезно повредил правое крыло. Самолет начал терять управление и переходить в неуправляемое вращение. Мэги находился внутри бомбардировщика, пытаясь переместиться из бомбового отсека к месту радиста, когда оказался выброшен из разрушающегося воздушного судна.

По данным исторических публикаций, из-за недостатка кислорода на большой высоте он потерял сознание. Впереди оставалось падение с высоты около 20 тысяч футов — примерно шести километров.

Падение на крышу вокзала

Мэги падал без раскрытого парашюта, и шансов выжить при таком падении практически не было. Однако его тело рухнуло не на твердую землю, а на стеклянную крышу железнодорожного вокзала Сен-Назера.

Удар разрушил стеклянное покрытие, после чего Мэги оказался внутри здания. Считается, что крыша и ее конструкции смягчили падение, хотя точно установить, какую роль они сыграли в его спасении, невозможно.

Мужчина получил многочисленные тяжелые травмы. По данным мемориального ресурса 303-й бомбардировочной группы, у него были серьезно повреждены рука и другие части тела. Его нашли живым и передали медикам.

Немецкий врач спас ему жизнь

Несмотря на то что Мэги был американским военнослужащим, его спасли немецкие военные медики. Во время лечения один из врачей объяснил пленному, что, несмотря на то что они находятся по разные стороны войны, он сделает все возможное, чтобы спасти его руку.

Сам Мэги позднее выражал благодарность врачу, который оказал ему помощь. После лечения американец оказался в немецком лагере для военнопленных, где оставался до окончания войны. В 1945 году он был освобожден.

Падение Мэги стало известно как «чудо Сен-Назера». Впоследствии он возвращался во Францию, где участвовал в памятных мероприятиях, посвященных американским летчикам, погибшим во время налета 1943 года.

Алан Мэги присутствовал на церемонии установки мемориальной плиты, посвящённой семи членам его экипажа, погибшим 3 января 1943 года. Улучшено с помощью ChatGPT: Мой Город

В 1993 году в районе Сен-Назера установили мемориал экипажу бомбардировщика Snap! Crackle! Pop!. Памятник напоминает о гибели членов экипажа и невероятном спасении Мэги.

История американского стрелка остается примером того, как исход даже самой безнадежной ситуации может зависеть от стечения обстоятельств. Он пережил падение с огромной высоты, тяжелые травмы и плен, а после войны смог вернуться к мирной жизни. Алан Мэги умер 20 декабря 2003 года в возрасте 84 лет.