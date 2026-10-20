Военный вертолет разбился в результате крушения: все на борту погибли

В Саудовской Аравии потерпел крушение разведывательный военный вертолет AH-6i. В результате авиакатастрофы погибли оба находившихся на борту военнослужащих. Саудовская сторона предварительно объяснила происшествие технической неисправностью, однако йеменские хуситы заявили, что сбили вертолет. Об этом сообщает Reuters, передает МойГород

Крушение произошло в регионе Наджран на юго-западе Саудовской Аравии, неподалеку от границы с Йеменом. Информацию об инциденте 18 октября подтвердил официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции генерал-майор Турки аль-Малики.

По его словам, вертолет AH-6i разбился из-за технической неисправности на территории, находящейся в ведении Министерства национальной гвардии Саудовской Аравии. Оба члена экипажа погибли.

Другие подробности происшествия, в том числе характер технической неисправности и личности погибших, первоначально не раскрывались.

Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет

Инцидент произошел на фоне обострения конфликта между Саудовской Аравией и поддерживаемым Ираном йеменским движением хуситов.

17 октября военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что бойцы движения сбили саудовский вертолет Apache в районе Наджрана. По его утверждению, воздушное судно участвовало в операции против позиций хуситов в приграничной зоне.

На следующий день хуситы распространили видеозапись, которая, по их заявлению, демонстрирует поражение ракетою саудовского вертолета AH-6i. Однако Reuters не удалось независимо подтвердить утверждения движения: на опубликованных кадрах момент поражения воздушного судна не был отчетливо виден.

Саудовская сторона, в свою очередь, сообщила о крушении разведывательного AH-6i и назвала предварительной причиной техническую неисправность. При этом пока неясно, относилось ли первоначальное заявление хуситов о сбитом Apache к тому же самому происшествию.

Турки аль-Малики также отреагировал на публикацию Яхьи Сариа о сбитом Apache. Представитель коалиции разместил фотографию нескольких таких вертолетов и заявил, что один из них вскоре вернется на поле боя.

Обстановка у границы с Йеменом

В последние недели регион Наджран подвергался атакам со стороны хуситов. По данным саудовской гражданской обороны, 18 октября шесть человек получили ранения после падения снаряда, который, как утверждалось, был выпущен хуситами по жилому району.

Вооруженные столкновения и взаимные атаки усилились после возобновления боевых действий между сторонами. Саудовская коалиция поддерживает международно признанные власти Йемена, тогда как хуситы контролируют значительную часть территории страны.

На данный момент саудовские власти подтвердили гибель двух военнослужащих при крушении AH-6i и заявили о технической неисправности. Утверждение хуситов о том, что вертолет был сбит, независимо не подтверждено. Также не установлено, связаны ли заявления о сбитом Apache с подтвержденной авиакатастрофой.